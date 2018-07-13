Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника

16:36 19.12.2018 0 комментариев Греция

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов россиянина Александра Винника на решение суда первой инстанции о выдаче Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.

Об этом РБК сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

«Апелляция была отклонена, при этом даже заседание не было открыто, мы просто зашли, нам сказали «отклонено». Процедуры были нарушены. У нас есть процессуальные возможности приостановить экстрадицию Александра в разные страны», — рассказал Мусатов.

Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Он является специалистом по информационным технологиям. Минюст США обвинил его в мошенничестве на $4 млрд. По версии следствия, Винник похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году.

В России против Винника также расследуют дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В июне этого года МВД РФ возбудило уголовное дело. Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Винника. В мае он направил из афинской тюрьмы в Генпрокуратуру и МВД России заявление, в котором признался в кибермошенничестве на 750 млн руб.

Суд Салоников в октябре и декабре 2017 года удовлетворил как запрос США на выдачу Винника, так и запрос России.

После запроса Парижа в июле этого года суд также постановил экстрадировать Винника во Францию. 



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