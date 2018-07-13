Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
|16:36 19.12.2018
|0 комментариев
|Греция
Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов россиянина Александра Винника на решение суда первой инстанции о выдаче Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.
Об этом РБК сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
«Апелляция была отклонена, при этом даже заседание не было открыто, мы просто зашли, нам сказали «отклонено». Процедуры были нарушены. У нас есть процессуальные возможности приостановить экстрадицию Александра в разные страны», — рассказал Мусатов.
Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Он является специалистом по информационным технологиям. Минюст США обвинил его в мошенничестве на $4 млрд. По версии следствия, Винник похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году.
В России против Винника также расследуют дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В июне этого года МВД РФ возбудило уголовное дело. Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Винника. В мае он направил из афинской тюрьмы в Генпрокуратуру и МВД России заявление, в котором признался в кибермошенничестве на 750 млн руб.
Суд Салоников в октябре и декабре 2017 года удовлетворил как запрос США на выдачу Винника, так и запрос России.
После запроса Парижа в июле этого года суд также постановил экстрадировать Винника во Францию.
Ещё на эту тему:
Росію звинуватили у втручанні у внутрішні справи балканських держав
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
МИД РФ выразил протест послу Греции
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
Греция обвинила Россию в "постоянном неуважении"
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
Греция предложила России совместное строительство судов