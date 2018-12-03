Водитель военного грузовика «Урал» во время движения на ровной дороге не справился с управлением из-за гололеда и допустил его опрокидывание в кювет на трассе Симферополь – Армянск.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота оккупантов.

«Урал» перевернулся из-за гололеда. Пострадавших нет», – рассказали в пресс-службе.

Очевидцы происшествия опубликовали видео в группе «Автопартнер Крым» в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что в кювете лежит грузовик, перевернутый на крышу. На месте происшествия работают сотрудники военной автоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Кроме того, на месте происшествия находятся еще три военных грузовика – два «Урала» и «Камаз».

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму входе учений передислоцировали дивизион С-400.

Видео Мемет Шейхов