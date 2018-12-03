Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, в інтерв'ю виданню BBC News Україна.

Я вважаю, що з цим питанням неможна зволікати. Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі, сказав Олександр Турчинов

Будемо запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил.

У нас немає альтернативи таким діям, заявив Олександр Турчинов.