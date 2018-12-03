Больному сахарным диабетом крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крыму, не оказывают медицинскую помощь со дня ареста – 13 декабря.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин, передает УНН.

"С 13 декабря ему не была сделана ни одна перевязка ампутированной ноги, хотя согласно рекомендациям врача таких перевязок ему должны делать 2-3 в день... С 13 декабря он увидел врача только раз – вчера. Врач вызвала его к себе, опросила и даже не осматривала. Соответственно, она хотела, чтобы он снял бинт с ампутированной ноги. Но так как перевязочного материала нет – он отказался это делать, потому что в итоге будет открытая рана. Соответственно, никакой медицинской помощи ему не предоставляется, а все лекарства, которые у него были с собой, он употреблял", – сообщил защитник.

Также у Бекирова заканчиваются медикаменты: имеющегося запаса хватит только на один день.

"Родственники передали ему очередную порцию (лекарств - ред.). У него закончились таблетки, которые он принимает в связи с сахарным диабетом, и сейчас ему медсанчасть предоставила некий аналог этих таблеток, но насколько он объяснил - это не то, что ему нужно ", - отметил Ладин.

Кроме того, по словам адвоката, активиста поместили в общую камеры несмотря на его состояние здоровья.

"Мы зарегистрировали жалобу прокурору по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Одна из основных позиций в жалобе – это то, что болезни, которыми болен Эдем Бекиров, входят в список, наличие которых не позволяет избирать меру пресечения в виде содержания под стражей", – сообщил Ладин.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

13 декабря "суд" оккупированного Крыма арестовал активиста Бекирова на 2 месяца. Ему инкриминируют часть 1 статьи 222, а также части 1.1 статьи 222 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).