Механик буксира "Яны-Капу", захваченный РФ, назвал себя военнопленным - адвокат
|15:25 19.12.2018
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|Крым
Сергей Чулиба, захваченый россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, находящийся в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.
Об этом сообщил адвокат Геннадий Федоров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера мною было принято участие в следственных действиях в СУ ФСБ России по делу украинских моряков. Мой подзащитный молодой, скромный парень - Чулиба Сергей Романович - механик рейдового буксира "Яны-Капу"", - написал адвокат.
Моряк хочет передать слова благодарности родственникам, друзьям, и волонтерам, которые оказывают помощь украинским морякам. Для него очень важно осознавать, что в это трудное время, моряки не забыты, что о них помнят и оказывают им моральную и материальную помощь.
Адвокат написал, что Сергей находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, никаких жалоб не высказывал. Он также добавил, что те жесткие и сложные условия, в которых он находится, его не беспокоят.
"Для него важно состояние здоровья его родителей, девушки и родных, а также переживает, что они в его лице потеряли на время кормильца и опору. Просил меня узнать о судьбе собаки, которая находилась на катере в момент его захвата, и переживал за то, что без надлежащего технического ухода за буксиром "Яны-Капу", данный катер может прийти в негодность", - добавил Федоров.
Геннадий заметил, что в ходе допроса Сергей заявил, что считает себя военнопленным. От дачи других показаний отказался.
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