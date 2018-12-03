В “Севастопольском городском суде” 18 декабря 2018 года состоялось очередное судебное заседание по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По информации родственников Дудки, приговор хотят вынести до конца этого года, передает Центр журналистских расследований.

Дело рассматривает коллегия “судей” под председательством гражданина РФ, бывшего судьи Заднепровского районного суда Смоленска, Игоря Кожевникова.

Родственники Владимира Дудки сообщили Крымской правозащитной группе со ссылкой на адвоката, что в ходе судебного заседания были допрошены еще три свидетеля, которые проходят по этому делу понятыми. Также родственникам известно, что сторона защиты Дудки и Бессарабова ходатайствовала о допросе в качестве свидетелей двадцати понятых, но явились в суд пока только трое.

Следующее судебное заседание назначено на 20 декабря 2018 года, 10:00 по местному времени. Планируется допрос еще одного свидетеля.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе украинских граждан, которых российская спецслужба называет «членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины». Задержанные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесcарабов и Владимир Дудка якобы готовили диверсионные акты в Крыму.