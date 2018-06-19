18 грудня відбувся брифінг нових власників суднобудівного заводу “Океан” Ігоря Волошина та Василя Капацини щодо поточної ситуації та планів розвитку.

Під час доповіді аргументовано висвітлено роль російського криміналу та спецслужб у доведенні заводу до банкрутства, створенню фіктивної заборгованості, фізичному знищенню виробничого обладнання та по перешкоджанню переходу підприємства до нового власника, передає Український мілітарний портал.

Стосовно планів по розвитку підприємства, Василь Капацина підкреслив, що організація портової діяльності на території заводу є другорядним завданням, а у першу чергу інвестиції будуть спрямовані на розгортання суднобудування. У т.р. планується виконання цивільних закордонних замовлень по будівництву поки що неповнокомплектних суден та виконання державного оборонного замовлення. Питання включення заводу до переліку підприємств, що може виконувати оборонне замовлення наразі вже обговорюється на державному рівні. За словами Капацини рішення по цьому питанню буде оприлюднено у найближчі 2-3 місяці.

На заводі також планується розгортання потужної програми по залученню кадрів – «Повернись додому», що орієнтована на миколаївців, що зараз працюють за кордоном. За наявними планами до лютого 2019 року на верфі заводу планується задіяти 300-500 працівників робітничих спеціальностей. Власники стверджують що заробітну платню для висококласних робітників буде доведено до $1.000-1.200.

Водночас Капацина закликав представників ЗМІ до співпраці у зв’язку з новою атакою на завод. Щойно голова Миколаївської Державної адміністрації заявив про надання заводу допомоги в отриманні оборонного замовлення, група народних депутатів від політичної партії «Свобода» поставила питання у Верховній Раді про включення Ігоря Волошина до санкційного списку, що приведе до блокування роботи заводу взагалі. За словами власників, перемовини, що йшли з західними суднобудівними підприємствами у зв’язку з цією ситуацією наразі відкладено на невизначений термін. Хоча реальне включення Волошина до санкційного списку є протизаконним та ніяк не може бути реалізовано, іміджеві втрати від цієї атаки завод вже зазнав. Василь Капацина пообіцяв представникам ЗМІ максимальну відкритість та запросив прикласти зусиль щодо розслідування цієї ситуації та з’ясування правди. Власники також з жалем констатують, що до цієї пори жоден Миколаївський народний депутат не зайняв тверду позицію та не висловив свою підтримку суднобудуванню.