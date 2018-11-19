У Конгресі США в січні обговорять надання $125 млн військової допомоги Україні.

Про це повідомив на відкритті засідання Верховної Ради 19 грудня спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент "ГОРДОН".



"Я провів зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США Куртом Волкером. Ми обговорили наслідки російської агресії в Керченській протоці. Я повідомив наших американських союзників, що ми не можемо дозволити, щоб Росія оголосила Азовське море внутрішнім морем... Також ми обговорили підтримку США у плані новітнього озброєння для стримування російської агресії", – заявив Парубій.



Волкер запевнив, що США мають намір підтримувати обороноздатність України.



"Уже через кілька тижнів, у січні в Конгресі США розглядатимуть питання про надання наступних $125 млн військової допомоги для України", – додав Парубій.



6 грудня Волкер повідомляв, що під час візиту до України має намір відвідати Київ і один з українських портів на Чорному морі.

17 грудня він заявив, що скасував свій візит до Москви через захоплення Росією українських кораблів і моряків біля Керченської протоки.



25 листопада РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських ВМС "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.



Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в СІЗО Москви "Матросская тишина" і "Лефортово". Усім морякам висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 (незаконне перетинання кордону) Кримінального кодексу РФ.



США засудили дії Росії, назвавши їх проявом агресії, Євросоюз висловив занепокоєність через застосування сили з боку РФ. Заяви з вимогою звільнити українських моряків опублікували також НАТО та ОБСЄ.

