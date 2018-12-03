Адвокат Анастасия Георгиевская рассказала об условиях содержания в московском СИЗО "Лефортофо" своего подзащитного – матроса задержанного в Керченском проливе буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко.

Об этом она написала у себя в "Фейсбуке", передают События Крыма

"Настроение у него нормальное. Он вообще парень позитивный. Чувствует себя хорошо, не болеет. А когда вернули часть его одежды – то уже и не мерзнет… Еду, которую в понедельник передали волонтеры, ему уже отдали. Вещи – пока нет, потому что вещи идут "через склад", это чуть дольше, но на этой неделе должны бы уже отдать тоже, во всяком случае, ему уже сообщили, что для него есть такая передача", – пишет адвокат.

Между тем, по словам Георгиевской, тюремщики не позволили пленному моряку позвонить матери.

"А вот с телефонным звонком маме – отказали. При задержании не дали позвонить (сделать звонок, который положен по закону) – типа, только на вайбер звони, остальное дорого, а у мамы вайбера не было, вот и не смог позвонить. Написал ходатайство следователю – отказали. Грустно", – отмечает адвокат.

При этом, по ее словам, Терешенко "держится молодцом".

"Володя Терещенко держится молодцом, читает книжки, ни на что не жалуется, немногословен, но нам удалось все же сегодня и поговорить, и даже посмеяться . Настоящий моряк и герой. Я так думаю", – добавила Георгиевская.