Національний банк України ухвалив рішення ліквкідувати «дочку» російського державного банку «ВТБ». Раніше повідомлялось, що банк можуть купити українські банкіри.

Про це повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на запит журналістів «Інтерфакс-Україна, передає Громадське.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на основі рішення Національного банку про відкликання ліцензії, ухвалене 18 грудня, входить у «ВТБ» як ліквідатор», — повідомили у ФГВФО.

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялось, що «ТАСкомбанк», який належить українському олігарху Сергію Тігіпку, може придбати активи збанкрутілого «ВТБ» банку.

27 листопада Національний банк України визнав «ВТБ банк» в Україні неплатоспроможним.

28 листопада Фонд гарантування ввів до збанкрутілого банку тимчасову адміністрацію та почав процес розрахунку з вкладниками.

Нагадаємо, що 12 вересня стало відомо, що Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських «дочок» російських банків «ВТБ», «Промінвестбанк» та «Сбербанк» для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму.

Після цього російський державний «Внешэкономбанк» направив позов проти України до Стокгольмського арбітражу через «експропріацію» активів.

Також зазначається, що російські державні банки оскаржують рішення Київського суду у Верховному суді України.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.

Нагадаємо, «ВТБ» запровадили комісію на зняття готівки 6 листопада 2018 року через проблеми з платоспроможністю. Зокрема, банк не може продати активи, передані йому у заставу, через рішення українського суду про їхню заморозку.

Як повідомлялося, суд дозволив стягнути з російських банків компенсацію за втрачені в Криму активи.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.