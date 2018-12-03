Кремль отвергает любые обвинения в свой адрес по поводу агрессивных и незаконных действий в районе Керченского пролива
|13:43 19.12.2018
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|Крым
Российские пограничники не нарушали норм международного права в ходе инцидента с задержанием украинских судов в районе Керченского пролива.
Об этом 19 декабря заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает Гордон со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, Кремль категорически отвергает любые обвинения в свой адрес по поводу агрессивных и незаконных действий в районе Керченского пролива.
Он подчеркнул, что никаких нарушений норм международного права российскими пограничниками допущено не было.
Карасин добавил, что это принципиальная позиция России, "которую она будет решительно отстаивать".
25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.
24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.
США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии. Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.
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