Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що приблизно о 10:30 (місцевий час) 19 грудня 2018 року розвідувальний корабель Королівського флоту Великої Британії HMS Echo (H87) пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.