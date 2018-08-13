Біля причалу Одеського морського порту пришвартувався розвідувальний корабель Королівського флоту Великої Британії
|11:24 19.12.2018
|0 комментариев
|Одесса
Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що приблизно о 10:30 (місцевий час) 19 грудня 2018 року розвідувальний корабель Королівського флоту Великої Британії HMS Echo (H87) пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Ещё на эту тему:
14:55 28.08.2018
Пост сдал: американский эсминец "Карни" вышел из Черного моря
Пост сдал: американский эсминец "Карни" вышел из Черного моря
16:03 13.08.2018
Эсминец ВМС США Carney в Черном море назвали потенциальной угрозой военной инфраструктуре России
Эсминец ВМС США Carney в Черном море назвали потенциальной угрозой военной инфраструктуре России
13:09 02.04.2018
Турецкие военные корабли Bartin и Kalkan зашли в румынский порт Констанца для участия в совместных учениях / Фото
Турецкие военные корабли Bartin и Kalkan зашли в румынский порт Констанца для участия в совместных учениях / Фото
09:08 01.04.2018
В Одессу прибыла эскадра ВМФ Турции / Фото
В Одессу прибыла эскадра ВМФ Турции / Фото
08:00 05.03.2018
Последний эсминец США покинул Черное море / Фото
Последний эсминец США покинул Черное море / Фото
12:27 22.02.2018
Американский ракетный эсминец USS Ross покинул порт Констанцы / Фото
Американский ракетный эсминец USS Ross покинул порт Констанцы / Фото
14:15 20.02.2018
Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море
Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море