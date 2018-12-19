"Кримську скаргу" ЄСПЛ заслухає 27 лютого, запит РФ про відкладення відхилили

13:25 19.12.2018 0 комментариев Крым

Європейський суд з прав людини 27 лютого у Страсбурзі проведе слухання у справі "Україна проти Росії" щодо анексованого Криму.

Про це заявив заступник міністра юстиції Іван Ліщина в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми сподіваємося на рішення Суду про прийнятність цієї справи. Щодо всіх міждержавних справ Росія каже, що вони є неприйнятними і Україна взагалі не має права скаржитися. До кінця року на запит Суду ми і РФ маємо надати обґрунтування на 30 сторінок щодо прийнятності цієї справи", - сказав Ліщина.

Слід зазначити, що рішення щодо юрисдикції суду у цій справі можна очікувати приблизно за рік.

Ліщина розповів, що російська сторона пропонувала перенести слухання і надати їм до травня наступного року час для підготовки коментарів на позицію України, але суд відхилив це прохання.

"Суд не погодився перенести слухання, не погодився змінити розмір подань, але він переніс дату подання сторонами своїх аргументів з 30 листопада на 30 грудня", - сказав він.

За словами Ліщини, Україна передала до ЄСПЛ такий масив інформації з доказами, що була навіть технічна проблема з тим, як це передати в Страсбург.

"У нас із Судом встановлена окрема лінія зв'язку. І якщо Суд має нам щось повідомити, то завантажує через неї документ, і ми – так само. Так от, ця лінія була недостатньою для останніх кримських доказів. Довелося окремо домовлятися з ЄСПЛ, яким чином передати їм сотні мегабайт інформації", - додав він.



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