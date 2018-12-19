Президент Румунії Клаус Йоганніс збирається бути присутнім на засіданнях уряду, щоб не допустити прийняття амністій ​​із низки справ, в яких фігурують відомі політики.

Про це він заявив на форумі у Відні, повідомляє Європейська правда із посиланням на Euractiv.

Заходи, запропоновані правлячими соціал-демократами (СДП), можуть допомогти, зокрема, лідерові СДП Лівіу Драгні, який в понеділок (17 грудня) закликав уряд просувати плани з помилування "для того, щоб виправити несправедливість і зловживання".

"Я буду присутній на засіданнях уряду. Постанова про амністію і помилування була б дуже серйозною помилкою для Румунії", - сказав Йоганніс.

Драгні не вдалося стати прем'єр-міністром після перемоги СДП на виборах в 2016 році через умовний тюремний термін, який він отримав за фальсифікацію виборів.

Тим не менш, він як і раніше вважається найвпливовішою людиною в партії і просував кандидатуру чинного прем'єр-міністра Віорики Данчіле.

Йоганніс сказав, що будь-які кроки з надання амністії або помилування будуть особливо несвоєчасними, оскільки Румунія має прийняти головування в ЄС 1 січня.

Минулого місяця Єврокомісія прийняла надзвичайно критичну доповідь про судову реформу, яку провів уряд Румунії. За словами Брюсселя, ці заходи можуть підірвати незалежність суддів та прокурорів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що лівий уряд має намір прийняти суперечливий екстрений указ в січні наступного року, і він дасть амністію для низки корупційних справ.

Подібна спроба, здійснена в січні 2017 року, викликала найбільші вуличні протести в Румунії з моменту розпаду комуністичного режиму в 1989 році.