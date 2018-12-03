В оккупированном Крыму боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.

В пресс-службе сообщили, что в ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства аннексированного Россией полуострова боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. Завершилось учение успешным электронным поражением обнаруженной и сопровожденной цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

В пресс-службе отметили, что после оперативного развертывания пусковых установок расчеты осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» осуществили прикрытие колоны С-400 от нападения воздушного противника во время совершения марша.

Мероприятие по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств.