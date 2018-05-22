Росію звинуватили у втручанні у внутрішні справи балканських держав
|11:52 19.12.2018
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|Греция
Заступник держсекретаря США Джон Салліван звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи балканських держав, включаючи Грецію і Македонію.
Про це політик заявив у Скоп'є під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвим, повідомляє Укрінформ.
«Ні для кого не секрет, що Росія проти реалізації договору, підписаного між Афінами і Скоп'є, про перейменування Македонії, і ніхто не сумнівається в тому, що РФ зробить все можливе, щоб власні інтереси поставити вище інтересів Македонії, намагаючись перешкодити імплементації Угоди між Грецією і Македонією», - відзначив Салліван.
Як повідомлялося, кілька місяців тому міністри закордонних справ Греції і Македонії підписали Угоду про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. Таким чином, був врегульований більш як двадцятирічний спір між двома державами.
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