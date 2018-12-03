Росія сприймає невеликі країни на своєму західному кордоні не як дружні нації, а з точки зору власних неоімперіалістичних поглядів.

Із такою заявою виступив, перебуваючи з візитом у Скоп'є, заступник державного секретаря США Джон Салліван, повідомляє Укрінформ.

"Агресивні дії Росії мають на меті підрив західних цінностей свободи й демократії. Мета Росії – зашкодити національному суверенітету країн на своїх західних кордонах. Росія – не друг для невеликих країн, вона переслідує неоімперіалістичні погляди", - наголосив Салліван.

Він додав, що кремлівська влада вдається до утисків голосу опозиції у себе країні та намагається послабити демократичні інститути по всій Європі.

"З подій у Керченській протоці ми бачимо, що Росія продовжує порушувати суверенітет і цілісність України й Грузії", - заявив заступник глави Держдепу.

У цьому зв'язку він також наголосив, що Москва намагається позбавити Македонію права самостійно визначати своє майбутнє в НАТО, чого прагне македонський народ.

Представник Держдепартаменту США також зазначив, що головна мета його нинішнього візиту до Європи – це зосередити увагу на протидії зловмисному впливу Росії на суверенітет і демократію країн регіону.