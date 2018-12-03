"Дружити" з Росією вкрай небезпечно - США попередили невеликі європейські країни
|12:26 19.12.2018
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|Россия
Росія сприймає невеликі країни на своєму західному кордоні не як дружні нації, а з точки зору власних неоімперіалістичних поглядів.
Із такою заявою виступив, перебуваючи з візитом у Скоп'є, заступник державного секретаря США Джон Салліван, повідомляє Укрінформ.
"Агресивні дії Росії мають на меті підрив західних цінностей свободи й демократії. Мета Росії – зашкодити національному суверенітету країн на своїх західних кордонах. Росія – не друг для невеликих країн, вона переслідує неоімперіалістичні погляди", - наголосив Салліван.
Він додав, що кремлівська влада вдається до утисків голосу опозиції у себе країні та намагається послабити демократичні інститути по всій Європі.
"З подій у Керченській протоці ми бачимо, що Росія продовжує порушувати суверенітет і цілісність України й Грузії", - заявив заступник глави Держдепу.
У цьому зв'язку він також наголосив, що Москва намагається позбавити Македонію права самостійно визначати своє майбутнє в НАТО, чого прагне македонський народ.
Представник Держдепартаменту США також зазначив, що головна мета його нинішнього візиту до Європи – це зосередити увагу на протидії зловмисному впливу Росії на суверенітет і демократію країн регіону.
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