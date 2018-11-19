Низка країн НАТО оголосила про рішення виділити додаткові ресурси для трастових фондів, у рамках яких надається практична допомога Україні.

Про це у вівторок, 18 грудня, під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі Альянсу за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів розповіла віце-прем’єр-міністр України Іванні Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Укрінформ.

«Ми окремо зустрілися з послами тих країн, які є лідерами в трастових фондах. У мене є прекрасні новини, якими ми можемо бути дуже задоволені. Кілька країн оголосили буквально сьогодні про те, що вони додають або до наших програм, або до трастових фондів додаткові ресурси», - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зокрема, за її словами, Норвегія оголосила про рішення надати додаткових 140 тисяч євро для програми професійного розвитку НАТО, де лідером є Великобританія. Таке рішення було прийнято саме тому, що Україна продемонструвала ефективне використання цього інструменту для підготовки службовців в різних міністерствах для роботи над тією ж Річною національною програмою співробітництва з НАТО.

Як зауважила віце-прем’єр, у вівторок (18 грудня) зранку міністр оборони Чеської Республіки підписав лист виділення додаткових коштів для трастового фонду з логістики.

Німеччина підтвердила також, що вона зробить додатковий внесок у трастовий фонд, де лідером є Болгарія, щодо медичної реабілітації українських військовослужбовці.

«Це означає, що цій трастовий фонд буде наповнений більше ніж на 100 відсотків, і ми зможемо додатково лікувати наших вояків, які потребують допомоги, в країнах-партнерах, у країнах-членах Альянсу, і також зосередити подальшу зусилля на розбудові системного медичного лікування і реабілітації в середині країни», - зауважила віце-прем’єр.