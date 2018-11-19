Більшість союзників по НАТО вважають важливими зустрічі з Україною на високому рівні, зокрема, у форматі Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, але позиція Угорщини поки стоїть на заваді такому наміру.

Про це у вівторок, 18 грудня, під час зустрічі з журналістами у штаб-квартирі НАТО за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів заявила віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Укрінформ.

«Практично всі держави висловилася за те, що вони виступають за проведення засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яке теоретично могло б бути заплановане на лютий. Побачимо, наскільки це реалізується. Очевидно, що поки що ми не побачили великої готовності Угорщини розблокувати цей процес. Разом із тим, я розумію, що інші союзники вважають, що це є надважливим, - мати цей діалог на високому рівні з Україною та використовувати цей спільний інструмент для взаємодії на рівні міністрів і на рівні глав держав і урядів», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зауважила, що уряд і Верховна Рада продовжують роботу над реалізацією рекомендацій Венеціанської комісії щодо законів про освіту.

«Оскільки занепокоєння (законами про освіту) було окреслено безпосередньо нашими угорськими партнерами , я їх проінформувала про процеси, які відбуваються. Ці процеси можуть знайти підтримку народних депутатів, якщо у нас не буде постійного шантажу з боку Угорщини, якщо не буде постійних політичних заяв з боку Угорщини, які повністю дестабілізують таку роботу і підривають готовність будь-кого з народних депутатів (України) підтримувати навіть такі практичні кроки, які є для нас абсолютно необхідними» - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Останнє на сьогоднішній день засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони проходило в 2016 році.

Нагадємо, Україна і НАТО підписали угоди про початок практичного етапу співпраці з розмінування.