Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой Пентагон.

Согласно информации Министерства обороны США, одобрена продажа Турции 80 ракет Patriot и 60 других ракет, включая сопутствующее оборудование и радарные системы.

Ранее Государственный департамент сообщал, что работает с Анкарой над вопросом о поставках Турции ракетных комплексов Patriot, чтобы удержать ее от приобретения российских С-400.

Считается, что поставки самолетов F-35 Турции заморозили именно из-за закупки последней комплексов С-400 – в США опасаются, что российские военные специалисты при размещении систем ПВО в Турции могут досконально изучить все сильные и слабые стороны новейшего истребителя. Впрочем, даже если и так, то Конгресс опоздал, так как два истребителя Турция от США получить все-таки успела.

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Турции санкциями за намерение приобрести российские ракетные системы "земля-воздух". Помпео напомнил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, что система С-400, радары и ракетные батареи не будут интегрированы с силами союзников НАТО в Анкаре.

Напомним, Турция начала строительство новой военной базы на Черном море.