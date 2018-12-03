США виділять Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги для зміцнення оборони на морі, берегової лінії та повітряної оборони.

Про це повідомив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер на зустрічі з головою українського парламенту Андрієм Парубієм, передає УНН.

Спеціальний представник повідомив, що у січні наступного року у Конгресі США буде заслуховуватись інформація щодо виділення наступних 125 млн. дол. військової допомоги Україні — половини допомоги на наступний рік.

“У Америки є бажання підтримати Україну у її намірах зміцнити оборону на морі, берегової лінії і повітряної оборони”, — сказав він і наголосив, що ухвалення закону про продаж військового обладнання стане сигналом не лише для платників податків у США, але і для європейських країн.

Волкер додав, що США підтримує зміцнення боєготовності збройних сил України.

“Ми підтримуємо прагнення України щодо зміцнення боєготовності збройних сил для відповіді на російську агресію”, — наголосив К.Волкер, зауваживши, що дуже важливо не продовжувати у часі дію воєнного стану і дотримуватись демократичних принципів. Він також високо оцінив ухвалення законів про розмінування, бо це впливає на життя людей у східних регіонах, підготовку закону про закупівлі в оборонному секторі тощо.

Своєю чергою, Курт Волкер зазначив, що для США є абсолютно зрозумілим і прозорим той факт, що атака на українські морські кораблі була повністю незаконна: “Це була незаконна претензія на морські територіальні води. Незаконним було блокування і захоплення кораблів та моряків”. Він повідомив, що на цей факт була відповідна реакція багатьох країн, зауваживши, що вчора у Брюсселі під час зустрічей з представництвом ЄС і НАТО було наголошено, що Росія діяла незаконно — це була військова агресія.

Нагадаємо, до Києва у вівторок, 18 грудня, прибув з візитом Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Волкер і Полторак обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та мілітаризацію Криму.