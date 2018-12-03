Послы НАТО призвали РФ освободить украинских моряков и воздержаться от эскалации
|09:34 19.12.2018
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|Крым
Во вторник, 18 декабря, на заседании комиссии Украина-НАТО о выполнении Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом, послы НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.
Послы альянса не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе, , передает Новое Время со ссылкой на DW.
"Послы государств-членов НАТО подчеркнули, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным", - сообщил изданию чиновник НАТО на условиях анонимности.
По его словам, послы призвали Россию освободить украинских моряков и "воздержаться от любой дальнейшей эскалации".
Как рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, Лондон решил ускорить заход в Черное море британского разведывательного корабля Echo.
"Это одна из мер, которые нам обещали сделать, и это исполнили. Мы планировали, что корабль зайдет в январе, британская сторона сделала так, что по решению правительства это ускорилось, и он зашел сегодня", - сказал Пристайко.
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