Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews викрила ще один російський фейк щодо того, що «правила проходу Керченської протоки однакові для всіх».

А тим часом російські ЗМІ поширюють на Заході тему, що їх експорт пшениці з Таганрогу і Ростова теж постраждав, бо «правила проходу протоки однакові для всіх», пише в своїй статті "Тенденції в Азовському морі на 15 грудня 2018 року" головний редактор BSNews Андрій Клименко

Ну як же для всіх, якщо адмірал з Берегової охорони ФСБ назвав цифри, з яких випливає, що судна, які йдуть в українські порти, вони оглянули кожне майже по 2 рази (869: 480 = 1,81), а з суден, які йдуть в російські порти тільки 6,6%...

Крім того, насправді експорт пшениці з російських портів Азовського моря різко виріс.

За офіційними даними РФ:

а) загальний вантажообіг порту Ростов-на-Дону за 11 місяців 2018 року зріс на 15% - до 22,9 млн т. У номенклатурі вантажів переважали зернові, нафтопродукти, вугілля і навалочні незернові вантажі. Обробка зернових збільшилася на 55% (!!!) - до 10,4 млн т, нафтопродуктів - на 4% до 7 млн ​​т.

б) вантажообіг порту Кавказ за 11 місяців 2018 року зріс на 13% - до 45,61 млн т, в тому числі, обсяг перевалки зерна і зернових вантажів збільшився на 74% (!!!) - до 22 млн 290 тис. ., вугілля - в 2,8 рази – до 1 млн 462 тис. т.

в) вантажообіг порту Таганрог за 11 місяців 2018 року зріс на 3% - до 2,78 млн т. Правда, в Таганрозі обсяг перевалки зернових скоротився на 1% - до 1 млн 352 тис. т, але Таганрог займає невелику частку експорту в порівнянні з Ростовом і портом Кавказ.

Повністю стаття головного редактора BSNews Андрія Клименко "Тенденції в Азовському морі на 15 грудня 2018 року".