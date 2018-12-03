Хронологія кризи в Азовському морі - дії катерів ВМС України під час блокади / інфографіка
|09:01 19.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, затримання суден безпосередньо в море, схоже, вдалося припинити.
Головна причина цього - активні дії катерів ВМС України, перекинутих на Азовське море у вересні 2018 року, а також Маріупольського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України, що розпочалися з серпня 2018, пише в своїй статті "Тенденції в Азовському морі на 15 грудня 2018 року" головний редактор BSNews Андрій Клименко.
Відзначимо, що особливо зухвалі затримання суден береговою охороною ФСБ РФ в декількох милях від української берегової лінії, які фіксувалися в травні-серпні 2018 року, з вересня 2018 припинилися. І це теж наслідок роботи ВМСУ і Морської охорони ДПСУ.
Широкій громадськості не дуже відомо, що практично відразу після прибуття до Бердянська МБАК «Лубни» та «Кременчук» Військово-морських сил України спільно з Маріупольським загоном морської охорони почали активні операції по супроводу в Азовському морі торгових суден, що прямують в (з) українські порти .
Одне зі свідчень цього в цікавих висловленнях зробив під час брифінгу 8 грудня 2018 року в Москві в прес-центрі МІА «Росія сьогодні» перший заступник керівника департаменту Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ віце-адмірал Олексій Вольський (розшифровка запису - редакція BSNews, мовою оригіналу):
«…Следующий виток напряженности и провокаций, нагнетаний напряженности в Азовском море начался примерно с августа текущего года, когда украинские пограничные катера начали с определенной регулярностью в радиоэфире заявлять, что если российский пограничный корабль или катер приблизится к ним на дистанцию меньше 20 кабельтовых, то по нему будет применено оружие. 20 кабельтовых – это 4 км.
Ровно за месяц до событий, которые произошли 24-26 ноября, 24 октября, осуществлялась очередная попытка провокационных действий, которая заключалась в том, что два бронекатера ВМС Украины “Лубны” и “Кременчуг” начали сопровождать судно под флагом Болгарии, которое вышло из Мариуполя. Причем, сопровождение это, опять же, осуществлялось с угрозами в отношении наших кораблей. Более того, кроме тех угроз, которые звучали в эфире, в отношении российских пограничных кораблей демонстрировалась боевая готовность артиллерийских установок. Артиллерийские установки направлялись в сектор нахождения наших кораблей и катеров. Необходимо отметить, что со стороны российских пограничных кораблей не было ни одного факта угроз о применении оружия в отношении катеров государственной пограничной службы и ВМС Украины...»
Додамо, що за даними Моніторингової групи, ще один аналогічний інцидент, коли бронекатери ВМС України стали на заваді спробі кораблів Берегової охорони ФСБ зупинити в Азовському морі два ліванських суховантажних судна, мав місце і трьома днями раніше - 21 жовтня 2018 року.
Повністю стаття головного редактора BSNews Андрія Клименко "Тенденції в Азовському морі на 15 грудня 2018 року".
Ещё на эту тему:
Тюремщики "Лефортово" отказали украинскому моряку в телефонном звонке и не отдали собранные волонтерами вещи
Кремль отвергает любые обвинения в свой адрес по поводу агрессивных и незаконных действий в районе Керченского пролива
В оккупированном Крыму входе учений передислоцировали дивизион С-400
США виділить Україні фінансову допомогу на зміцнення збройних сил
Хронологія кризи в Азовському морі - російський фейк щодо того, що «правила проходу Керченської протоки однакові для всіх»
Волкер і Полторак обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та мілітаризацію Криму
У НАТО відреагували на розгортання бойових літаків РФ на території окупованого Криму
Сербія в порушила "джентльменську угоду" щодо голосування в ООН по Криму - посол України