Євросоюз та Україна під час зустрічі на рівні представників Служби зовнішніх дій ЄС та профільних міністерств України обговорили розвиток ситуації в Криму, а також наслідки анексії Росією Криму та Севастополя.

Повідомлення про це розміщене на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Зустріч надала можливість ЄС і Україні оновити підходи до відповідної політики стосовно Криму та Севастополя. Проблеми, які були обговорені, включають розвиток ситуації у сфері безпеки та у сфері дотримання прав людини. Євросоюз надав оновлену інформацію щодо виконання заходів в рамках політики невизнання (анексії Криму), включаючи застосування обмежувальних заходів. Темою обговорення були також співпраця на міжнародному рівні та дотримання міжнародного законодавства», - йдеться у повідомленні.

Документ містить підтвердження, що ЄС не визнає і не буде визнавати у майбутньому незаконну анексію Кримського півострова Росією. Європейський Союз залишається рішучім у повній імплементації такої політики невизнання.