Україна та Євросоюз обговорили наслідки анексії РФ Криму
|08:43 19.12.2018
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|Крым
Євросоюз та Україна під час зустрічі на рівні представників Служби зовнішніх дій ЄС та профільних міністерств України обговорили розвиток ситуації в Криму, а також наслідки анексії Росією Криму та Севастополя.
Повідомлення про це розміщене на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, повідомляє Укрінформ.
«Зустріч надала можливість ЄС і Україні оновити підходи до відповідної політики стосовно Криму та Севастополя. Проблеми, які були обговорені, включають розвиток ситуації у сфері безпеки та у сфері дотримання прав людини. Євросоюз надав оновлену інформацію щодо виконання заходів в рамках політики невизнання (анексії Криму), включаючи застосування обмежувальних заходів. Темою обговорення були також співпраця на міжнародному рівні та дотримання міжнародного законодавства», - йдеться у повідомленні.
Документ містить підтвердження, що ЄС не визнає і не буде визнавати у майбутньому незаконну анексію Кримського півострова Росією. Європейський Союз залишається рішучім у повній імплементації такої політики невизнання.
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