У НАТО занепокоєні через повідомлення щодо розгортання російський бойових літаків на території окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби альянсу, передає УНН.

“Повідомлення про те, що Росія планує відправити додаткові військові літаки в Крим стало вершиною значного нарощування військової потужності Росії на півострові, з тих пір як вона незаконно анексувала Крим від України у 2014 році”, — зазначили у НАТО.

В Альянсі наголосили, що триваюча мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів створює загрозу суверенітету України і підриває стабільність в регіоні в цілому.

“Союзники по НАТО стурбовані посиленням напруженості в Азовському морі і навколо нього. Росія повинна звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила в минулому місяці”, — підкреслили у НАТО, додавши, що альянс зберігає пильність і стежить за розвитком подій в регіоні.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що Російське міністерство оборони в понеділок заявило, що “поверне” більше 10 бойових літаків в Крим. У міністерстві повідомили, що винищувачі, в тому числі Су-27 і Су-30, будуть відправлені на анексовану українську територію в рамках “постійного розгортання”.