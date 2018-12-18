Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во вторник, 12 декабря, объявил о введении в действие стратегии по нейтрализации внешних угроз со стороны других государств, в частности, России.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

"Уильямсон заявил, что он примет стратегию, которую Великобритания не использовала со времен "холодной войны", для борьбы с современной российской угрозой", - пишет издание.

Британский чиновник пообещал, что его ведомство также возьмется за укрепление вооруженных сил Великобритании, улучшит боеготовность кораблей, подводных лодок, вертолетов и активизирует наступательные кибер-операции.

Уильямсон рассказал, что в структуре его министерства создали постоянное подразделение, в обязанности которого, среди прочего, входит оценка потенциала недружественных государств, таких как Иран и Китай. Кроме того, эта структура при поддержке коллегии внешних экспертов будет анализировать способность британских военных реагировать на внешние угрозы.

Подобный отдел существовал в Великобритании во времена "холодной войны", однако был расформирован в связи с изменением политики СССР при приходе к власти Михаила Горбачева.

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