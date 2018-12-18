Активный участник захвата Крыма, экс-командир "Беркута", осужден оккупантами
|08:29 19.12.2018
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|Крым
Подконтрольный оккупантам "суд" в аннексированной Керчи приговорил бывшего командира "Беркута" и экс-заместителя председателя оккупационной администрации Керчи Олега Шевченко к 7 годам 10 месяцев лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба так называемой "прокуратуры Крыма", пишет Апостроф.
Так, Шевченко за 380 000 рублей (почти 158 тысяч гривен, - Аппостроф) предлагал содействие в получении бюджетного заказа на монтаж дорожных знаков. Его задержала ФСБ РФ в здании Керченского горсовета в декабре 2016 года, в момент получения "аванса", который составлял треть от оговоренной суммы.
Отметим, что Олег Шевченко работал в органах внутренних дел Украины с 1997 года. Во время Революции достоинства был командиром керченской роты "Беркута", участвовал в противостоянии с митингующими в Киеве с января 2014 года. По собственным же показаниям, участвовал в установлении незаконных блокпостов "Беркута" в Крыму во время аннексии полуострова.
Также Шевченко участвовал в формировании отрядов так называемой "Народной самообороны Крыма" в Керчи. После оккупации Крыма работал в подразделении российского ОМОНа "Беркут", сформированном из бывших украинских служащих, предав присягу. В июне 2016 года стало заместителем председателя российской оккупационной администрации в Керчи.
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