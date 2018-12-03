Денисова обратилась к Москальковой о нарушении прав координатора "Крымской солидарности" / Фото

08:15 19.12.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для прекращения нарушения прав координатора движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева.

Мустафаева в аннексированном Крыму принудительно поместили в психиатрическую больницу. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает ZN,UA.

"Я обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для прекращения нарушения прав украинца Сервера Мустафаева", - написала Денисова.

Она добавила, что факт перевода Мустафаева в психиатрическую больницу является вопиющим нарушением прав украинца и унижения человеческого достоинства, что может быть опасным для его как физического, так и психического здоровья.

Напомним, координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева принудительно поместили психбольницу на месяц.

Фото Фейсбук



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