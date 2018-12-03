Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер зустрівся 18 грудня в Києві з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНІАН.

Зазначається, що сторони обговорили питання регіональної безпеки, ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та мілітаризацію Росією Криму та окупованих районів Донбасу.

Полторак повідомив Волкеру, що станом на 18 грудня виконано більшість заходів, запланованих в зв'язку з введенням військового стану.

Глава Міноборони подякував США за стійку позицію в питанні підтримки України і висловив сподівання щодо подальшої підтримки з боку США у звільненні українських військовослужбовців, які незаконно утримуються у російській в’язниці.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер повідомив, що найближчим часом стане відомо про додаткові поставки військового обладнання Україні.