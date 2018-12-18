Троє естонських депутатів внесли в парламент документ, покликаний заборонити в'їзд до Естонії і країн Шенгену чотирьом громадянам РФ, які, за даними естонських політиків, причетні до атаки на українські кораблі в Керченській протоці, або ж активно підтримують агресію.

Про це пише Європейська правда із посиланням на ERR.

Серед запропонованих осіб - Василій Піскарьов (очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції), Алексєй Пушков (голова комісії з інформаційної політики Ради Федерації РФ). Генерал Владімір Кулішов (перший заступник керівника ФСБ і начальник прикордонної служби ФСБ), контр-адмірал Сергєй Станкевич (начальник прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя).

"Це люди, які заохочують і активно підтримують агресію проти українських баз в Керченській протоці. Їхня присутність на території Естонської Республіки або країн Шенгенської конвенції загрожує безпеці держав, а тому - небажана", - зазначив депутат Андрес Херкель (Вільна партія).

Якщо Рійгікогу підтримає ініціативу, то уряду зроблять пропозицію запровадити особисті санкції проти зазначених осіб, зокрема встановити заборону на в'їзд.

Нагадаємо, російська влада 6 червня оголосили про те, що ввела заборону на в'їзд до країни відносно 20 "налаштованих по-русофобському" політичних і громадських діячів Естонії.

Зроблено це було у відповідь на встановлення Естонією заборони на в'їзд 49 громадянам Росії з так званого списку Магнітського.