Естонські депутати закликали не пускати в ЄС 4 чиновників РФ через події на Азові
|07:28 19.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Троє естонських депутатів внесли в парламент документ, покликаний заборонити в'їзд до Естонії і країн Шенгену чотирьом громадянам РФ, які, за даними естонських політиків, причетні до атаки на українські кораблі в Керченській протоці, або ж активно підтримують агресію.
Про це пише Європейська правда із посиланням на ERR.
Серед запропонованих осіб - Василій Піскарьов (очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції), Алексєй Пушков (голова комісії з інформаційної політики Ради Федерації РФ). Генерал Владімір Кулішов (перший заступник керівника ФСБ і начальник прикордонної служби ФСБ), контр-адмірал Сергєй Станкевич (начальник прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя).
"Це люди, які заохочують і активно підтримують агресію проти українських баз в Керченській протоці. Їхня присутність на території Естонської Республіки або країн Шенгенської конвенції загрожує безпеці держав, а тому - небажана", - зазначив депутат Андрес Херкель (Вільна партія).
Якщо Рійгікогу підтримає ініціативу, то уряду зроблять пропозицію запровадити особисті санкції проти зазначених осіб, зокрема встановити заборону на в'їзд.
Нагадаємо, російська влада 6 червня оголосили про те, що ввела заборону на в'їзд до країни відносно 20 "налаштованих по-русофобському" політичних і громадських діячів Естонії.
Зроблено це було у відповідь на встановлення Естонією заборони на в'їзд 49 громадянам Росії з так званого списку Магнітського.
Ещё на эту тему:
Тюремщики "Лефортово" отказали украинскому моряку в телефонном звонке и не отдали собранные волонтерами вещи
Кремль отвергает любые обвинения в свой адрес по поводу агрессивных и незаконных действий в районе Керченского пролива
В оккупированном Крыму входе учений передислоцировали дивизион С-400
США виділить Україні фінансову допомогу на зміцнення збройних сил
Хронологія кризи в Азовському морі - російський фейк щодо того, що «правила проходу Керченської протоки однакові для всіх»
Хронологія кризи в Азовському морі - дії катерів ВМС України під час блокади / інфографіка
Волкер і Полторак обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та мілітаризацію Криму
У НАТО відреагували на розгортання бойових літаків РФ на території окупованого Криму
Сербія в порушила "джентльменську угоду" щодо голосування в ООН по Криму - посол України