Ревізіоністська політика РФ лишається серйозним викликом - глава МЗС Польщі
|07:46 19.12.2018
|0 комментариев
|Россия
Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що ревізіоністська політика РФ лишається серйозним викликом для польської зовнішньої політики.
Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС Фінляндії Тімо Сойні, повідомляє Європейська правда із посиланням на Onet.pl.
"Ревізіоністська політика Росії і надалі є викликом для польської зовнішньої політики" - сказав Чапутович.
"Очевидно, Росія, особливо її останні дії в Азовському морі свідчать про те, що не тільки для Польщі, а й інших держав чи міжнародних організацій, таких як ЄС, НАТО, ОБСЄ, становить серйозний виклик" - наголосив міністр.
У свою чергу глава МЗС Фінляндії наголосив на необхідності спільної і рішучої позиції ЄС щодо політики Кремля, в тому числі через продовження санкцій проти Росії.
"Ми повинні бути єдині і тверді. Ми повинні донести сигнал, що подібні дії неприйнятні" - наголосив Тімо Сойні.
Ещё на эту тему:
Минобороны Великобритании внедряет не использованную со времен "холодной войны" стратегию противодействия России
В Бельгии считают Россию большей опасностью, чем терроризм
Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»
США поставили России ультиматум в выполнении ракетного договора
Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2"
Из-за России могут создать новый Международный суд
Настало время исключить РФ из Интерпола: организация "не должна быть рукой диктатуры".
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий