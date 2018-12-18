Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що ревізіоністська політика РФ лишається серйозним викликом для польської зовнішньої політики.

Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС Фінляндії Тімо Сойні, повідомляє Європейська правда із посиланням на Onet.pl.

"Ревізіоністська політика Росії і надалі є викликом для польської зовнішньої політики" - сказав Чапутович.

"Очевидно, Росія, особливо її останні дії в Азовському морі свідчать про те, що не тільки для Польщі, а й інших держав чи міжнародних організацій, таких як ЄС, НАТО, ОБСЄ, становить серйозний виклик" - наголосив міністр.

У свою чергу глава МЗС Фінляндії наголосив на необхідності спільної і рішучої позиції ЄС щодо політики Кремля, в тому числі через продовження санкцій проти Росії.

"Ми повинні бути єдині і тверді. Ми повинні донести сигнал, що подібні дії неприйнятні" - наголосив Тімо Сойні.