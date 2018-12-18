Посол України у Сербії Олександр Александрович звинуватив Белград у порушенні джентльменської угоди між президентами країн через голосування Сербії по резолюції ООН щодо Криму.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Kurir.

Посол нагадав, що у липні під час візиту президента України Петра Порошенка у Белград між лідерами двох країні буда досягнута "джентльменська угода не голосувати одне проти одного".

В той же час Сербія виявилася однією з 19 країн, що проголосували проти схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка закликає Росію вивести її війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

"Сербія могла щонайменше утриматися" - сказав Александрович.

"На жаль, нам не зрозумілі дії Сербії" - додав він, зазначивши, що Україна не підтримала членства Косова в Інтерполі і демонструє конкретні кроки у невизнанні незалежності цієї країни.

Також посол висловив жаль через неприєднання Сербії до санкцій ЄС проти Росії.