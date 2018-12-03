Подведомственное предприятие"Крым-Фармация" требует с Минздрава оккупированного Крыма возмещения ущерба в 15,6 млн рублей
|21:21 18.12.2018
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|Крым
Т.н. "государственное унитарное предприятие «Крым-Фармация»" подало иск в арбитражный "суд" к министерству здравоохранения оккупированного Крыма с требованием о возмещении ущерба в сумме 15,6 млн рублей.
Материалы дела опубликованы в реестре "Электронное правосудие", передает Крыминформ.
"Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к министерству здравоохранения Республики Крым с требованием о взыскании ущерба в размере 15 571 677,91 руб, – говорится в определении о принятии искового заявления к производству. – Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает возможным принять исковое заявление и возбудить производство по делу".
Однако, в материалах, размещенных в открытом доступе, не указывается конкретный предмет спора между предприятием и министерством. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 22 января 2019 года.
Госпредприятие оккупированного Крыма "Крым-Фармация" является одним из ведущих подрядчиков "Минздрава" оккупированного Крыма по госзакупкам и его же подведомственным предприятием.
Согласно открытым данным, между ними было заключено 12 контрактов на общую сумму 232,6 млн рублей.
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