Т.н. "государственное унитарное предприятие «Крым-Фармация»" подало иск в арбитражный "суд" к министерству здравоохранения оккупированного Крыма с требованием о возмещении ущерба в сумме 15,6 млн рублей.

Материалы дела опубликованы в реестре "Электронное правосудие", передает Крыминформ.

"Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к министерству здравоохранения Республики Крым с требованием о взыскании ущерба в размере 15 571 677,91 руб, – говорится в определении о принятии искового заявления к производству. – Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает возможным принять исковое заявление и возбудить производство по делу".

Однако, в материалах, размещенных в открытом доступе, не указывается конкретный предмет спора между предприятием и министерством. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 22 января 2019 года.

Госпредприятие оккупированного Крыма "Крым-Фармация" является одним из ведущих подрядчиков "Минздрава" оккупированного Крыма по госзакупкам и его же подведомственным предприятием.

Согласно открытым данным, между ними было заключено 12 контрактов на общую сумму 232,6 млн рублей.