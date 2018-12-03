Так называемый "депутат" Госдумы РФ от оккупированного полуострова Павел Шперов (ЛДПР) возмущён невниманием федерального центра к аннексированному Крыму как "полноправному субъекту" Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День", по его словам, любой, кто приезжает в оккупированный Крым, может легко в этом убедиться.

«Те, кто были в Крыму, видели, что он очень сильно отличается от материковой части России. В своем роде это какая-то Недороссия – не Малороссия, не Новороссия, а именно Недороссия», – заявил Шперов, выступая в Госдуме.

Депутат обратил внимание на тот факт, что аннексированный Крым до сих пор не включён в общероссийское социальное, финансовое и правовое поле.

«У нас не работают страховые компании. У нас проблемы с оформлением недвижимости», – отметил парламентарий и добавил, что в оккупированном Крыму не работают банки из главной «двадцатки», на аннексированный полуостров не идут общероссийские операторы связи, нет вертикально интегрированных топливных компаний.

«Фактически мы находимся не в общем юридическом поле», – резюмировал Шперов.

Напомним, в ноябре на заседании российского парламента депутат Госдумы Леонид Калашников призвал обязать крупнейшие российские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, открыть свои отделения в оккупированном Крыму.

Калашников возмущён тем фактом, что российские кредитные организации построили на аннексированном полуострове роскошные санатории для своих сотрудников, тогда как простые крымчане лишены полноценного банковского обслуживания из-за санкций.

Как сообщалось, Центральный банк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке.