Кабмін України розширить санкції проти компаній та осіб, пов'язаних з окупованим Кримом
|20:40 18.12.2018
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|Крым
18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про внесення пропозицій до РНБО щодо застосування низки санкцій до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із Кримом.
До списку потрапили порти, оборонні підприємства, незаконні розкопки, керченський міст, виробництво титану, передає УНН із посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Згідно з розпорядженням, обмежувальні заходи (санкції) застосовуються до низки фізичних та юридичних осіб, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових втрат, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, а саме:
- до 23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим та м. Севастополь;
- до деякіх російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ «Титанові інвестиції» в м. Армянськ на теріторії АР Крим
- до 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;
- до деякіх юридичних осіб, залучених до організації перевезень через порти «Темрюк», «Кавказ» та Керченську паромну переплаву;
- до деякіх фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.
Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних та фізичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країними ЄС та США, що вподальшому сприятиме поверненню окупованих територій в правове поле України, повідомляє МінТОТ.
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