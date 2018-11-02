Кабмін України розширить санкції проти компаній та осіб, пов'язаних з окупованим Кримом

20:40 18.12.2018 0 комментариев Крым

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про внесення пропозицій до РНБО щодо застосування низки санкцій до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із Кримом.

До списку потрапили порти, оборонні підприємства, незаконні розкопки, керченський міст, виробництво титану, передає УНН із посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Згідно з розпорядженням, обмежувальні заходи (санкції) застосовуються до низки   фізичних та юридичних осіб, які  створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових втрат, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, а саме:

- до 23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим та м. Севастополь;

- до деякіх російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ «Титанові інвестиції» в м. Армянськ на теріторії АР Крим

- до 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

- до  деякіх юридичних осіб, залучених до організації перевезень через порти «Темрюк», «Кавказ» та Керченську паромну переплаву;

- до деякіх фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних та фізичних осіб  унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країними ЄС та США,  що вподальшому сприятиме поверненню окупованих територій в правове поле України, повідомляє МінТОТ.



Ещё на эту тему:

18:11 17.12.2018
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину
09:14 19.11.2018
Украина передала НАТО два доклада о российских наемниках
11:38 12.11.2018
В России отказались от ракеты Союз-ФГ: не нашли чем заменить украинские комплектующие
10:50 12.11.2018
В Швейцарии суд заморозил выплаты "Газпрому" от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
07:51 07.11.2018
"Дочка" российского "ВТБ-Банка" лишилась лицензии в Украине
09:57 06.11.2018
Украинская "дочка" российского ВТБ-Банка ввела лимиты на снятие наличных
14:05 05.11.2018
Украина вводит "план Б" по "Северному потоку - 2"
11:37 02.11.2018
Задержанный в Мариуполе балкер с грузом стали из оккупированного Донбасса принадлежит немецкой компании / Карта
07:21 02.11.2018
Российский Сбербанк считает, что путинские санкции украинскому бизнесу не повредят
10:53 01.11.2018
Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
19:10 25.10.2018
«Газпром» пытается обжаловать в международном арбитраже штраф на $6 миллиардов от АМКУ
18:55 23.10.2018
Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
09:01 17.12.2018
ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов
12:59 14.12.2018
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах
Все новости страны
Болгария Болгария
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
Все новости страны
Греция Греция
17:17 18.12.2018
Турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції
12:18 17.12.2018
У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
16:16 11.12.2018
В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
Все новости страны
Грузия Грузия
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
18:26 14.12.2018
Суд отклонил иск об отмене результатов президентских выборов в Грузии
08:42 14.12.2018
НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море
Все новости страны
Молдова Молдова
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
16:37 07.12.2018
Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз
Все новости страны
Россия Россия
18:58 18.12.2018
РФ наступного року проведе більше 18 тисяч військових навчань
16:29 17.12.2018
Российских бизнесменов, попавших под санкции США, ознакомили с условиями приезда в Давос. Если их соблюдать то можно не ехать
13:13 17.12.2018
В РФ не планують повертатись у ПАРЄ, "доки там не одумаються"
11:01 17.12.2018
"Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" ограбили на полтора миллиона
Все новости страны
Румыния Румыния
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
18:44 14.12.2018
На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" / Фото
07:54 12.12.2018
Несмотря на отсутствие консенсуса Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
09:48 10.12.2018
В Бухаресте считают нынешние условия неподходящими для критических выводов по Молдавии
Все новости страны
Турция Турция
18:39 17.12.2018
Для Вооруженных сил Турции разработан десантный паром-мостоукладчик / Фото
17:51 14.12.2018
В Турции запустили мощную линию холодной прокатки стали
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
09:21 13.12.2018
У Пентагоні назвали неприйнятними односторонні військові операції на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
21:21 18.12.2018
Подведомственное предприятие"Крым-Фармация" требует с Минздрава оккупированного Крыма возмещения ущерба в 15,6 млн рублей
21:00 18.12.2018
Москва держит оккупированный Крым за Недороссию
20:40 18.12.2018
Кабмін України розширить санкції проти компаній та осіб, пов'язаних з окупованим Кримом
20:20 18.12.2018
Армия страны агрессора завершила переоснащение зенитно-ракетных частей в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс