Армия страны агрессора завершила переоснащение зенитно-ракетных частей в оккупированном Крыму
|20:20 18.12.2018
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|Крым
Переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в оккупированном Крыму, на зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" завершено.
Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, передает ТАСС.
Дворников рассказал, что в 2018 году мы завершено переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в оккупированном Россией Крыму, на комплексы С-400 "Триумф". В настоящее время они находятся на боевом дежурстве.
Он так же сообщил, что в текущем году в войсках округах проведено более 3 тыс. учений различного уровня. Главной задачей подготовки органов военного управления Дворников назвал "повышение эффективности и сокращение времени цикла управления войсками с учетом опыта ведения современных боевых действий, в том числе в Сирии".
Напомни, в МИД УКраины заявили, что в результате оккупации Россией Крыма угроза российской военной агрессии распространяется на Средиземноморье и Ближний Восток.
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