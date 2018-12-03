Переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в оккупированном Крыму, на зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" завершено.

Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, передает ТАСС.

Дворников рассказал, что в 2018 году мы завершено переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в оккупированном Россией Крыму, на комплексы С-400 "Триумф". В настоящее время они находятся на боевом дежурстве.

Он так же сообщил, что в текущем году в войсках округах проведено более 3 тыс. учений различного уровня. Главной задачей подготовки органов военного управления Дворников назвал "повышение эффективности и сокращение времени цикла управления войсками с учетом опыта ведения современных боевых действий, в том числе в Сирии".

Напомни, в МИД УКраины заявили, что в результате оккупации Россией Крыма угроза российской военной агрессии распространяется на Средиземноморье и Ближний Восток.