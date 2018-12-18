Українська сторона досі не отримала жодної довідки про стан здоров’я трьох поранених полонених моряків, яких незаконно утримують у московському СІЗО "Матросская тишина".

Про це під час зустрічі зі заступницею політичного радника посольства США Ту Нгуєн заявила український омбудсмен Людмила Денісова, пише Українська правда.

"Ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я трьох наших поранених у СІЗО "Матросская тишина". Все лише на словах", - написала Денісова в Facebook.

За словами омбудсмена, вона двічі зверталася до ФСБ, щоб отримати дозвіл відвідати усіх полонених моряків, але досі не отримала відповідей.

Денісова попросила представника США і надалі сприяти у питанні звільнення українських моряків.

У "Матроській тиші" знаходяться три поранені українські моряки - Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер.

За словами захисників українських військовополонених, Артеменко під час штурму судна "Бердянськ" отримав осколкові поранення в ліву руку, пальці, по тілу, також окалина потрапила в очі.

Наймолодший з військовополонених Ейдер отримав осколкове поранення ніг і кульгає.

За словами адвоката, у 18-річного хлопця насилу згинається коліно і один осколок з ноги ще не витягли.

17 декабря, представители адвокатской группы, которая занимается освобождением моряков, выступила на пресс-конференции в Киеве. По их словам, базисом защиты станет тезис о том, что, согласно Женевской конвенции, судить военнопленных нельзя.