Ірина Геращенко закликала Парламентську асамблею ОБСЄ провести на наступній сесії дебати щодо мілітаризації Азова та захоплення українських моряків

Україна має намір домагатися того, щоб в акваторії Азовського моря також була спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Про це у себе в Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з головою Спільного комітету ПА ОБСЄ з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань Маргаретою Неллен, передає ЛiгаБiзнесIнформ.

"Мандат ОБСЄ поширюється на всю територію України, тому важливо почати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які повинні бути вільні від важкої зброї і техніки відповідно до мінських домовленостей", - пише вона.

За словами Геращенко, єдина країна, яка блокує цю ідею - Росія.