Україна вимагає присутності спостерігачів ОБСЄ на Азовському морі
|19:19 18.12.2018
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|Крым
Ірина Геращенко закликала Парламентську асамблею ОБСЄ провести на наступній сесії дебати щодо мілітаризації Азова та захоплення українських моряків
Україна має намір домагатися того, щоб в акваторії Азовського моря також була спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
Про це у себе в Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з головою Спільного комітету ПА ОБСЄ з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань Маргаретою Неллен, передає ЛiгаБiзнесIнформ.
"Мандат ОБСЄ поширюється на всю територію України, тому важливо почати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які повинні бути вільні від важкої зброї і техніки відповідно до мінських домовленостей", - пише вона.
За словами Геращенко, єдина країна, яка блокує цю ідею - Росія.
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