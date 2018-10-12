Військові сили Російської Федерації проведуть у наступному році 18,5 тис. різних військових навчань і тренувань.

Про це повідомив у вівторок, 18 грудня, міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу на річний колегії відомства, передає УНН.

"Підготувати і провести 18,5 тисяч різних навчань і тренувань, у тому числі стратегічні командно-штабні навчання "Центр-2019" і навчання стратегічних ядерних сил "Грім", - сказав Шойгу, кажучи про плани Міноборони на наступний рік.

Нагадаємо, РФ у минулому році провела навчання "Захід-2017", у тому числі на території Білорусі, у цьому році "Схід-2018" на сході Росії.



Як повідомлялось, окупанти планують в 2019 році провести в окупованому Криму більше 50 льотно-тактичних навчань.

