РФ наступного року проведе більше 18 тисяч військових навчань
|18:58 18.12.2018
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|Россия
Військові сили Російської Федерації проведуть у наступному році 18,5 тис. різних військових навчань і тренувань.
Про це повідомив у вівторок, 18 грудня, міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу на річний колегії відомства, передає УНН.
"Підготувати і провести 18,5 тисяч різних навчань і тренувань, у тому числі стратегічні командно-штабні навчання "Центр-2019" і навчання стратегічних ядерних сил "Грім", - сказав Шойгу, кажучи про плани Міноборони на наступний рік.
Нагадаємо, РФ у минулому році провела навчання "Захід-2017", у тому числі на території Білорусі, у цьому році "Схід-2018" на сході Росії.
Як повідомлялось, окупанти планують в 2019 році провести в окупованому Криму більше 50 льотно-тактичних навчань.
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