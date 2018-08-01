Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений

18:38 18.12.2018 0 комментариев Армения

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать неприсутствие в Армении иностранных военных.

Об этом Лавров сообщил в интервью «Комсомольской правде», пишет  PanARMENIAN.Net.

«С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных и который будет гарантировать то, что все это транспарентно»,- отметил Лавров в ответ на вопрос о том, почему Россия «разрешила в 2016 году построить в Армении три американских биологических лаборатории».

По его словам, несмотря на то, что Грузия и Армения открыли доступ в лаборатории для российских дипломатов, там должны проводить проверки специалисты, а не представители госведомств.

Позже МИД РФ внес некоторые прояснения в заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о документе, «запрещающем размещение иностранных военных в Армении».

В измененном тексте, представленном МИД РФ, Лавров говорит о неприсутствии иностранных военных на биологических лабораториях Армении.

Так, согласно МИД РФ, Лавров сказал: «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в этих биолабораториях и то, что все это транспарентно».

Ранее «Коммерсант» писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечлось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.

Во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант» сообщил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.

В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.



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