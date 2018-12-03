Якщо Міністерство юстиції України для індивідуальних осіб та юридичних компаній допоможе подавати позови проти Росії, то тягар для неї за агресію на Донбасі та окупацію Криму буде дуже збитковим.

Про це в ефірі "Прямого" заявила голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, передає УНІАН.

"Оскільки ми судимось з Росією в міжнародних судах, і один з них, - це міжнародний суд ООН, то це додатковий фактаж для того, щоб підтверджувати факт агресії та на рівні ООН вимагати визнання Росії - державою агресором. Оскільки це порушення статуту ООН та міжнародного права - забрати в Росії право вето і ставити під питання чи повинні такі держави знаходитись, як постійні члени радбезу ООН", - сказала Гопко.

Ганна Гопко нагадала позитивний приклад, коли український "Ощадбанк" виграв в міжнародному арбітражі в Російської Федерації - 1 мільярд 300 мільйонів вже після анексії Криму, як компенсацію тих збитків, через втрачене майно в Криму.

Тобто, зараз Росія має без будь-яких апеляцій сплатити 1 млрд 300 мільйонів доларів.

"Це прецедент, який має перспективу, якщо зараз Міністерство юстиції України для індивідуальних осіб, для юридичних компаній, за цим прецедентом, аналогічно допоможе подавати позови, то тягар для Росії за агресію на Донбасі та окупацію Криму буде настільки важкий, що для Росії це буде дуже збитково", - повідомила Гопко.

Вона відзначила, що це міжнародна ізоляція, економічні санкції, втрата залучення інвестицій.

"Можна буде здійснювати стягнення майна Росії в інших державах. Якщо інші компанії почнуть подавати (позови – ред.), подаватимуть громадяни та виграватимуть справи, думаю, в такий спосіб кремлівська влада почне тонути у міжнародних позовах і в виплатах компенсацій", - додала вона.



