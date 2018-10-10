Представители ВМС Украины и ВС Великоритании обсудили порядок учений "Warrior Watcher-2019" / Фото
|17:37 18.12.2018
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|Украина
В Николаевском гарнизоне начался двухдневный брифинг представителей ВМС ВС Украины, Вооруженных сил Великобритании по проведению в Украине в 2019 году масштабных учений «Warrior Watcher-2019».
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на на сайт Минобороны Украины.
«Обучение такого типа с участием подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины и Воздушных сил Королевства Великобритании пройдут впервые, - отметил заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Ведущая роль в будущих учениях отведена отдельному батальону морской пехоты ВМС ВС Украины под командованием майора Вадима Сухаревского.
Во время брифинга будет обсуждаться порядок учений, количество участников с обеих сторон, место проведения, организация и обеспечение всего процесса планирования и практической составляющей учений.
Фото МО Украины
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