Турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції
|17:17 18.12.2018
|0 комментариев
|Греция
У понеділок, 17 деабря, турецькі винищувачі різко збільшили кількість порушень повітряного простору Греції.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Ekathimerini.
Повідомляється, що у другій половині дня 15 турецьких винищувачів, які несли зброю, здійснили 107 порушень повітряного простору Греції на північному сході, південному сході та в центральній частині Егейського моря.
Грецькі ВПС перехопили турецькі літаки відповідно до міжнародних правил.
За даними військових, масштаб порушень повітряного простору Греції співмірний з січнем 2018 року, коли міністр оборони Греції Панос Камменос викинув вінки у море біля спірних островів Іміа, де в 1996 році в результаті сутичок з турками загинули троє грецьких військовослужбовців.
Афіни вважають, що підвищена активність Туреччини пояснюється коментарями представника Держдепартаменту США Веса Мітчелла, який назвав Грецію "фантастичним союзником" і заявив, що Кіпр має право на розробку власних природних ресурсів, проти чого виступає Анкара.