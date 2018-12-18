У понеділок, 17 деабря, турецькі винищувачі різко збільшили кількість порушень повітряного простору Греції.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Ekathimerini.

Повідомляється, що у другій половині дня 15 турецьких винищувачів, які несли зброю, здійснили 107 порушень повітряного простору Греції на північному сході, південному сході та в центральній частині Егейського моря.

Грецькі ВПС перехопили турецькі літаки відповідно до міжнародних правил.

За даними військових, масштаб порушень повітряного простору Греції співмірний з січнем 2018 року, коли міністр оборони Греції Панос Камменос викинув вінки у море біля спірних островів Іміа, де в 1996 році в результаті сутичок з турками загинули троє грецьких військовослужбовців.

Афіни вважають, що підвищена активність Туреччини пояснюється коментарями представника Держдепартаменту США Веса Мітчелла, який назвав Грецію "фантастичним союзником" і заявив, що Кіпр має право на розробку власних природних ресурсів, проти чого виступає Анкара.