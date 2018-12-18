Рада у першому читанні схвалила законопроект про військові стандарти НАТО

16:55 18.12.2018 0 комментариев Украина

Парламент у першому читанні ухвалив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів, який має забезпечити врегулювання питання щодо застосування військових стандартів, у тому числі розроблених на основі стандартів НАТО.

За це рішення 238 народних депутатів проголосували у вівторок, 18 грудня, пише Європейська правда.

У законопроекті пропонують доповнити Закон України "Про оборону України" новими термінами "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" та "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО", пояснюється на сайті парламенту.

Законопроект також пропонує надати Міністерству оборони України повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації, основна функція якого полягатиме в розробленні, прийнятті, скасуванні, відновленні дії, розповсюдженні та застосуванні військових стандартів, у тому числі тих, які прийматимуться на основі стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО.

Проект закону пропонує внести зміни до Закону України "Про стандартизацію" стосовно не поширення сфери його дії на військові стандарти.

У пояснювальній записці до проекту закону нагадують, що НАТО розглядає стандартизацію як один із ключових факторів, який сприяє досягненню, підтриманню та удосконаленню взаємосумісності між військами/силами НАТО та країнами-партнерами.

Крім того, забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних сил України зі збройними силами держав-членів НАТО шляхом запровадження стандартів Альянсу є однією із цілей реформування ЗСУ.



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