Десятый захваченый РФ моряк назвал себя военнопленным
|16:34 18.12.2018
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|Крым
Уже десятый захваченый россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.
Об этом сообщила адвокат Оксана Опаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня состоялась встреча с моим подзащитным - военнопленным моряком с рейдового буксира "Яны-Капу" Беспальченко Виктором Анатольевичем. Он заявил следователю, что является военнопленным", - написала Опаренко.
Адвокат отметила, что Виктор выглядит хорошо, на здоровье не жаловался, но глаза были грустными. Он говорит, что в целом все нормально но трудно психологически.
"Он был приятно удивлен письмам от родных и близких, к сожалению, письма от родных не получил, хотя они были ему отправлены", - сообщила адвокат.
Все пожелания по передачам защитой переданы волонтерам.
Ранее сообщалось, что адвокаты столкнулись с первыми фактами давления на украинских моряков, захваченных Россией
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