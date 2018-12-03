Уже десятый захваченый россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.

Об этом сообщила адвокат Оксана Опаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня состоялась встреча с моим подзащитным - военнопленным моряком с рейдового буксира "Яны-Капу" Беспальченко Виктором Анатольевичем. Он заявил следователю, что является военнопленным", - написала Опаренко.

Адвокат отметила, что Виктор выглядит хорошо, на здоровье не жаловался, но глаза были грустными. Он говорит, что в целом все нормально но трудно психологически.

"Он был приятно удивлен письмам от родных и близких, к сожалению, письма от родных не получил, хотя они были ему отправлены", - сообщила адвокат.

Все пожелания по передачам защитой переданы волонтерам.

Ранее сообщалось, что адвокаты столкнулись с первыми фактами давления на украинских моряков, захваченных Россией