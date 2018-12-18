Крымский бизнесмен решил "до конца" бороться с МО России за свою собственность

16:14 18.12.2018 0 комментариев Крым

Крымский предприниматель и Министерство обороны страны-агрессора делят здание на улице Желябова в оккупированном Симферополе.

Силовики опираются на решение суда, но собственники здания считают действия военных незаконными, сообщают Новости Крыма.

Здание, на фасаде которого красуется вывеска «Желябов-Центр», на одной из центральных улиц оккупированного Симферополя, стало объектом судебных разбирательств крымского предпринимателя и Министерства обороны России. Военные требуют передать строение в их собственность, аргументируя свои действия тем, что земля принадлежит им. Владелец же офисного центра при этом заявляет, что территория шла под отчуждение и он ее честно купил, после чего занялся строительством.

Результаты судебного разбирательства оказались неутешительными для крымского бизнесмена — по решению "суда" здание принадлежит Минобороны. Теперь приставы исполняют судебное решение. 11 декабря, приставы вошли в здание, обратившись за помощью к слесарям. Те, пользуясь ломами и топорами, взломали двери и впустили представителей Минобороны внутрь. Арендаторов же и сотрудников офисного центра отправили домой, а имущество описали.

Собственник не хочет терять здание, в которое вложил много сил и средств. При этом и идти против закона он также не может. В таком случае единственным выходом может послужить компромисс — отдать более четырехсот квадратных метров, около трети полной площади строения, в собственность Минобороны. Примерно такую площадь и заявляли военные при подаче иска. Кроме того, предприниматель предлагает и жилье для сотрудников ведомства. Однако ответа на предложение не поступило.

Однако, как стало известно журналистам, бизнесмен не готов прощаться со своей собственностью. Бороться за здание, по его словам, он намерен до конца.



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