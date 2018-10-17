Администрация морских портов Украины и ЗАО "Белтопэнерго" подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между Украиной и Беларусью.

Как сообщает ЦТС, речь идет прежде всего о строительстве белорусской стороной речного порта в Нижних Жарах, что в Гомельской области.

В частности, "Белтопэнерго" обещает предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта, а также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ.

"АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр. Белорусская сторона предоставит нам информацию о планируемых объемах перевалки и параметрах обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин судового хода", - добавил заместитель главы АМПУ Дмитрий Роменский.

Отмечается, что реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять, в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, а также решений Межправительственной украино-белоруской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в комментарии ЦТС замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщал, что белорусские чиновники пока не определились с периодами реализации и точными сроками завершения строительства речного порта в Нижних Жарах, что на границе с Украиной.

Однако заинтересованность в строительстве порта уже выявил турецкий подрядчик Derin Shipping & Trading.