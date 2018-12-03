У Кремлі відреагували "глибоким жалем"на ухвалення в ООН "кримської" резолюції
|15:27 18.12.2018
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|Крым
Росія не згодна з резолюцією Генеральної асамблеї ООН про проблему мілітаризації Криму і Чорного та Азовського морів і жалкує через ухвалення цього документа.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми можемо лише висловити свою незгоду з подібною позицією і свій жаль. Ми, безумовно, продовжимо послідовно роз'яснювати нашу позицію і доводити до відома наших візаві", - зазначив він, коментуючи ухвалене в ООН рішення.
Пєсков не став коментувати результати голосування щодо резолюції, оскільки не знайомий з ними в деталях.
У ніч на вівторок Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію про мілітаризацію Криму і акваторій Азовського і Чорного моря. За документ проголосували 66 країн, проти - 19, утрималися 72.
У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана в контексті зусиль України щодо деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності у регіоні Чорного та Азовського морів.
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