Росія не згодна з резолюцією Генеральної асамблеї ООН про проблему мілітаризації Криму і Чорного та Азовського морів і жалкує через ухвалення цього документа.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми можемо лише висловити свою незгоду з подібною позицією і свій жаль. Ми, безумовно, продовжимо послідовно роз'яснювати нашу позицію і доводити до відома наших візаві", - зазначив він, коментуючи ухвалене в ООН рішення.

Пєсков не став коментувати результати голосування щодо резолюції, оскільки не знайомий з ними в деталях.

У ніч на вівторок Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію про мілітаризацію Криму і акваторій Азовського і Чорного моря. За документ проголосували 66 країн, проти - 19, утрималися 72.

У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана в контексті зусиль України щодо деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності у регіоні Чорного та Азовського морів.