Ялтинские "депутаты" отдали "национализированный" земельный участок, расположенный в южнобережном поселке Кацивели под размещение игорной зоны.

Решение (№14) было принято в ходе очередной "сессии" 14 декабря 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы горсовета оккупированной Ялты.

Ранее земельный участок площадью 14,7 га был "национализирован". Со слов "председателя Ялтинского городского совета" Романа Деркача данная территория была "ошибочно была зарегистрирована Госкомрегистром за муниципалитетом" и "сейчас приводится в соответствие с законодательством" оккупированного Крыма. Участок является собственностью республики и находится за границами населенного пункта, сообщает Ялта 24.

Деркач считает, что принятое по этой территории решение даст возможность инвестору как можно быстрее начать реализацию данного проекта и выразил уверенность, что игорная зона - это очередной положительный шаг в развитии муниципального образования, который позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Ранее предполагалось, что игорная зона разместится на территории санатория «Жемчужина» в ялтинской Гаспре, однако от этой идеи отказались и передали участок под другой инвестиционный проект - возведение пятизвездочного отеля, стоимость которого составит 1,2 млрд рублей.