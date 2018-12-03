В оккупированной Ялте под игорную зону отдали 14 ,7 га земли санаторного назначения / Карта
|15:07 18.12.2018
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|Крым
Ялтинские "депутаты" отдали "национализированный" земельный участок, расположенный в южнобережном поселке Кацивели под размещение игорной зоны.
Решение (№14) было принято в ходе очередной "сессии" 14 декабря 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы горсовета оккупированной Ялты.
Ранее земельный участок площадью 14,7 га был "национализирован". Со слов "председателя Ялтинского городского совета" Романа Деркача данная территория была "ошибочно была зарегистрирована Госкомрегистром за муниципалитетом" и "сейчас приводится в соответствие с законодательством" оккупированного Крыма. Участок является собственностью республики и находится за границами населенного пункта, сообщает Ялта 24.
Деркач считает, что принятое по этой территории решение даст возможность инвестору как можно быстрее начать реализацию данного проекта и выразил уверенность, что игорная зона - это очередной положительный шаг в развитии муниципального образования, который позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.
Ранее предполагалось, что игорная зона разместится на территории санатория «Жемчужина» в ялтинской Гаспре, однако от этой идеи отказались и передали участок под другой инвестиционный проект - возведение пятизвездочного отеля, стоимость которого составит 1,2 млрд рублей.
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